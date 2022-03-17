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Михаэль Белов проведёт сезон в чемпионате FRECA

Михаэль Белов проведёт сезон в чемпионате FRECA
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Российский гонщик Михаэль Белов выступит в предстоящем сезоне Европейской Формулы-«Рено» в составе команды MP Motorsport. Об этом сообщает пресс-служба команды.

В прошлом сезоне Белов выступал в этом чемпионате на сокращённом расписании в составе команд JD Motorsport и G4 Racing, записав на свой счёт две победы и три подиума. По итогам сезона Белов стал восьмым в чемпионате, несмотря на фактический пропуск первых четырёх этапов сезона.

В начале 2022 года Белов принимал участие в трёх этапах чемпионата Азиатской региональной Формулы, где завоевал подиум во второй гонке в Дубае.

Напомним, ранее стало известно, что россиянин Александр Смоляр примет участие в чемпионате Формулы-3 в составе всё той же голландской команды MP Motorsport.

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