Михаэль Белов проведёт сезон в чемпионате FRECA

Российский гонщик Михаэль Белов выступит в предстоящем сезоне Европейской Формулы-«Рено» в составе команды MP Motorsport. Об этом сообщает пресс-служба команды.



В прошлом сезоне Белов выступал в этом чемпионате на сокращённом расписании в составе команд JD Motorsport и G4 Racing, записав на свой счёт две победы и три подиума. По итогам сезона Белов стал восьмым в чемпионате, несмотря на фактический пропуск первых четырёх этапов сезона.



В начале 2022 года Белов принимал участие в трёх этапах чемпионата Азиатской региональной Формулы, где завоевал подиум во второй гонке в Дубае.



Напомним, ранее стало известно, что россиянин Александр Смоляр примет участие в чемпионате Формулы-3 в составе всё той же голландской команды MP Motorsport.