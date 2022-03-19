Юки Цунода стал первым пилотом, получившим предупреждение в сезоне-2022 Формулы-1

Пилот «Альфа Таури» Юки Цунода получил официальное предупреждение от ФИА за инцидент с Шарлем Леклером во время второй сессии свободных заездов Гран-при Бахрейна.



В конце второй практики Цунода находился на круге выезда из боксов, блокировав при этом Леклера. Шарль пытался улучшить свой результат, но ему пришлось бросить попытку. По регламенту пилот, находящийся на прогревочном круге, должен учитывать и пропускать более быстрые машины, чего сделано не было.



Чуть позже Юки попал в другой инцидент: у него произошёл контакт с Лэнсом Строллом. За этот эпизод предупреждение было вынесено уже канадцу. Тем не менее именно Цунода стал первым пилотом, к которому ФИА применила подобные санкции в сезоне-2022. Его «дело» разбиралось стюардами раньше.



Напомним, после пяти официальных предупреждений гонщик получает штраф в виде потери 10 мест на стартовой решётке.