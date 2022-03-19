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«Я не справился». Шумахер прокомментировал проигрыш Магнуссену в квалификации

«Я не справился». Шумахер прокомментировал проигрыш Магнуссену в квалификации
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Немецкий гонщик «Хааса» Мик Шумахер прокомментировал 12-й результат в квалификации Гран-при Бахрейна на фоне седьмого места своего нового напарника Кевина Магнуссена.

«У нас был болид, с которым в любом случае можно было пробиться в третий сегмент. Поэтому жаль, что я не справился. Но, к счастью, у меня ещё будут 22 попытки.

Утром у меня была несколько беспорядочная тренировка. К сожалению, это повлияло на квалификацию, так что я не совсем доволен сегодняшним днём. Было ощущение, что что-то не так, поэтому я допустил пару ошибок.

Очки в гонке? Сейчас я полагаю, что это возможно. Если у нас будет хорошая стратегия, то мы должны оказаться в реалистичном положении для того, чтобы справиться с этой задачей», — приводит слова Шумахера Motorsport-Total.

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