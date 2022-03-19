«Я не справился». Шумахер прокомментировал проигрыш Магнуссену в квалификации

Немецкий гонщик «Хааса» Мик Шумахер прокомментировал 12-й результат в квалификации Гран-при Бахрейна на фоне седьмого места своего нового напарника Кевина Магнуссена.
«У нас был болид, с которым в любом случае можно было пробиться в третий сегмент. Поэтому жаль, что я не справился. Но, к счастью, у меня ещё будут 22 попытки.
Утром у меня была несколько беспорядочная тренировка. К сожалению, это повлияло на квалификацию, так что я не совсем доволен сегодняшним днём. Было ощущение, что что-то не так, поэтому я допустил пару ошибок.
Очки в гонке? Сейчас я полагаю, что это возможно. Если у нас будет хорошая стратегия, то мы должны оказаться в реалистичном положении для того, чтобы справиться с этой задачей», — приводит слова Шумахера Motorsport-Total.
- 19 марта 2022
-
22:58
-
22:50
-
22:46
-
22:41
-
22:37
-
22:31
-
21:50
-
21:46
-
21:39
-
21:36
-
21:34
-
21:21
-
21:17
-
20:34
-
20:25
-
20:24
-
20:20
-
19:56
-
19:04
-
18:32
-
17:26
-
16:50
-
16:00
-
15:01
-
15:00
-
13:47
-
13:34
-
12:09
-
12:00
-
11:24
-
10:34
-
09:29
-
01:04
-
00:58
-
00:47