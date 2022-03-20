Пуршер выиграл 2-ю гонку Ф-2 в Бахрейне. Випс лишился лидерства из-за проблем на пит-стопе

Французский пилот Тео Пуршер (ART Grand Prix) одержал победу во второй гонке первого этапа Формулы-2 в Бахрейне. Второе место по итогам заезда занял Лиам Лоусон из Carlin. Тройку сильнейших замкнул эстонец Юри Випс (Hitech Grand Prix).
Отметим, что Випс уверенно лидировал, но потерял очень много времени из-за проблем на пит-стопе, в связи с чем лишился шанса на первое место.
Формула-2. Бахрейн. Вторая гонка:
1. Тео Пуршер (ART Grand Prix) — 31 круг.
2. Лиам Лоусон (Carlin) +0,9.
3. Юри Випс Hitech (Grand Prix) +1,7.
4. Ральф Бошунг (Campos Racing) +3,8.
5. Маркус Армстронг (Hitech Grand Prix) +4,6.
6. Фелипе Другович (MP Motorsport) +5,7.
7. Логан Сарджент (Carlin) +6,5.
8. Рой Ниссани (DAMS) +7,2.
9. Джейк Хьюз (Van Amersfoort Racing) +8,0.
10. Джек Дуэн (UNI-Virtuosi Racing) +8,8.
Будь всегда в курсе новостей! Подписывайся на Telegram-канал «Чемпионата».
- 20 марта 2022
-
14:58
-
14:03
-
13:12
-
13:00
-
12:43
-
12:08
-
12:05
-
11:58
-
11:06
-
10:34
-
09:54
-
00:46
- 19 марта 2022
-
23:57
-
23:04
-
22:58
-
22:50
-
22:46
-
22:41
-
22:37
-
22:31
-
21:50
-
21:46
-
21:39
-
21:36
-
21:34
-
21:21
-
21:17
-
20:34
-
20:25
-
20:24
-
20:20
-
19:56
-
19:04
-
18:32
-
17:26