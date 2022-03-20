Пуршер выиграл 2-ю гонку Ф-2 в Бахрейне. Випс лишился лидерства из-за проблем на пит-стопе

Французский пилот Тео Пуршер (ART Grand Prix) одержал победу во второй гонке первого этапа Формулы-2 в Бахрейне. Второе место по итогам заезда занял Лиам Лоусон из Carlin. Тройку сильнейших замкнул эстонец Юри Випс (Hitech Grand Prix).



Отметим, что Випс уверенно лидировал, но потерял очень много времени из-за проблем на пит-стопе, в связи с чем лишился шанса на первое место.

Формула-2. Бахрейн. Вторая гонка:



1. Тео Пуршер (ART Grand Prix) — 31 круг.

2. Лиам Лоусон (Carlin) +0,9.

3. Юри Випс Hitech (Grand Prix) +1,7.

4. Ральф Бошунг (Campos Racing) +3,8.

5. Маркус Армстронг (Hitech Grand Prix) +4,6.

6. Фелипе Другович (MP Motorsport) +5,7.

7. Логан Сарджент (Carlin) +6,5.

8. Рой Ниссани (DAMS) +7,2.

9. Джейк Хьюз (Van Amersfoort Racing) +8,0.

10. Джек Дуэн (UNI-Virtuosi Racing) +8,8.

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