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Пуршер выиграл 2-ю гонку Ф-2 в Бахрейне. Випс лишился лидерства из-за проблем на пит-стопе

Пуршер выиграл 2-ю гонку Ф-2 в Бахрейне. Випс лишился лидерства из-за проблем на пит-стопе
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Французский пилот Тео Пуршер (ART Grand Prix) одержал победу во второй гонке первого этапа Формулы-2 в Бахрейне. Второе место по итогам заезда занял Лиам Лоусон из Carlin. Тройку сильнейших замкнул эстонец Юри Випс (Hitech Grand Prix).

Отметим, что Випс уверенно лидировал, но потерял очень много времени из-за проблем на пит-стопе, в связи с чем лишился шанса на первое место.

Формула-2. Бахрейн. Вторая гонка:

1. Тео Пуршер (ART Grand Prix) — 31 круг.
2. Лиам Лоусон (Carlin) +0,9.
3. Юри Випс Hitech (Grand Prix) +1,7.
4. Ральф Бошунг (Campos Racing) +3,8.
5. Маркус Армстронг (Hitech Grand Prix) +4,6.
6. Фелипе Другович (MP Motorsport) +5,7.
7. Логан Сарджент (Carlin) +6,5.
8. Рой Ниссани (DAMS) +7,2.
9. Джейк Хьюз (Van Amersfoort Racing) +8,0.
10. Джек Дуэн (UNI-Virtuosi Racing) +8,8.

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Формула-2 2022. Этап 1, Сахир, Бахрейн
Гран-при Бахрейна. Гонка 2 (31 круг)
20 марта 2022, воскресенье. 13:40 МСК
Окончено
1
Тео Пуршер
ART Grand Prix
2
Лиам Лоусон
Carlin
+0.9
3
Юри Випс
Hitech Grand Prix
+1.7
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