«Такого не должно происходить». Ферстаппен высказался о проблемах и сходе в Бахрейне

Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал проблемы с машиной и сход в первой гонке нового сезона Формулы-1 в Бахрейне.



«Мы уже потеряли много очков, что нехорошо. Знаю, что один сход — это не конец, но я бы предпочёл получить по крайней мере 18 очков. Всегда можно сказать, что проблемы случаются, но я думаю, что на таком уровне, когда у тебя так много информации о моторе и всём остальном, такого не должно происходить.



Проблемы с рулевым управлением? Мы ещё пока полностью не понимаем, что случилось, но, определённо, это произошло после того, как надели шины и я выехал. Даже нельзя говорить, что руль просто стал тяжелее: было почти невозможно поворачивать, и чем быстрее я ехал, тем больше была задержка. Так что каждый раз, когда я поворачивал направо, то проходило некоторое время. А на рестарте всё было очень плохо. Я хотел газовать, но не мог повернуть руль, он просто застрял.



Конечно, не такие сложности ты хочешь в первый гоночный уик-энд. Темп тоже не был потрясающим. Думаю, баланс был не так хорош, как в пятницу — нам нужно понять причину. Вообще нужно многое проанализировать, если честно», — приводит слова Ферстаппена Racingnews365.