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Вольф объяснил слабую скорость болидов «Мерседеса» на прямых

Вольф объяснил слабую скорость болидов «Мерседеса» на прямых
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Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф рассказал, что отчасти были вызваны проблемы его команды с максимальной скоростью во время Гран-при Бахрейна.

«Думаю, сегодня у нас были слишком сильно развёрнуты антикрылья. Было слишком сильное лобовое сопротивление. Проблема в том, что нам не хватало деталей, но, надеюсь, мы это исправим и добьёмся прогресса относительно двух лидеров.

Нам нужно изучить все моменты, связанные с силовым блоком, изучить все возможные прибавки в производительности. Но сегодня проблема с максимальной скоростью была из-за крыла. В настоящий момент мы пятые и шестые по реальной скорости на трассе и мы стараемся отыграться, но это не произойдёт за один день. Мы продолжим работать», — приводит слова Вольфа пресс-служба «Мерседеса».

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