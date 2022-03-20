Вольф объяснил слабую скорость болидов «Мерседеса» на прямых

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф рассказал, что отчасти были вызваны проблемы его команды с максимальной скоростью во время Гран-при Бахрейна.



«Думаю, сегодня у нас были слишком сильно развёрнуты антикрылья. Было слишком сильное лобовое сопротивление. Проблема в том, что нам не хватало деталей, но, надеюсь, мы это исправим и добьёмся прогресса относительно двух лидеров.



Нам нужно изучить все моменты, связанные с силовым блоком, изучить все возможные прибавки в производительности. Но сегодня проблема с максимальной скоростью была из-за крыла. В настоящий момент мы пятые и шестые по реальной скорости на трассе и мы стараемся отыграться, но это не произойдёт за один день. Мы продолжим работать», — приводит слова Вольфа пресс-служба «Мерседеса».