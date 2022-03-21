В «Астон Мартин» прокомментировали возможность возвращения Феттеля на втором этапе Ф-1

Команда Формулы-1 «Астон Мартин» пока не уверена, успеет ли её основной пилот Себастьян Феттель поправиться от коронавируса и вернуться в строй ко второму этапу сезона-2022, который пройдёт с 25 по 27 марта в Саудовской Аравии.
«Себастьян участвует в брифингах, его голос стал лучше, чем был пару дней назад. Но мы пока не знаем. Посмотрим, как всё пойдёт в следующие дни. Мы надеемся, что он скоро вернётся. Если честно, я не на сто процентов знаю правила Саудовской Аравии. Если у него будет негативный тест, то всё будет легко. Конечно, будет лучше, если он получит его сейчас, а не через пару недель», — приводит слова руководителя «Астон Мартин» Майка Крака Autosport.
Резервный гонщик «Астон Мартин» Нико Хюлькенберг со своей стороны добавил, что его поездка в Джидду планировалась в любом случае, так что он будет на трассе.
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