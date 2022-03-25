Мик Шумахер заявил, что хочет пообщаться со всеми топ-командами

Пилот «Хааса» Мик Шумахер рассказал, что для его будущего будет важно поговорить с каждой топ-командой. Не так давно появилась информация, согласно которой гонщик Карлос Сайнс продлит контракт с «Феррари» на два года. По этой причине Мик, являющийся членом академии итальянской команды, готов рассматривать все варианты.
«Конечно, важно поговорить с каждой топ-командой. Но прежде всего моё будущее будет зависеть от моей работы. Всё остальное будет следствием результатов», — приводит слова Шумахера GrandPX.news.
Мик также высказался о новом напарнике по команде, датчанине Кевине Магнуссене.
«Он просто позволяет машине работать как надо. Я могу многому научиться у него. Как товарищ по команде он также очень открыт. Он принимал участие в гонках на длинные дистанции, где делил машину с другими пилотами. Вместе мы оба станем быстрее. В прошлом году мы смогли опробовать много конфигураций автомобиля, и теперь у нас есть хорошее представление о том, в каком направлении нам нужно развиваться. Мы проделали хорошую работу!» — сказал Шумахер.
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