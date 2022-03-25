Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Заменивший Феттеля Хюлькенберг высказался о выступлении на Гран-при Саудовской Аравии

Заменивший Феттеля Хюлькенберг высказался о выступлении на Гран-при Саудовской Аравии
Комментарии

Гонщик «Астон Мартин» Нико Хюлькенберг поделился мыслями о предстоящем выступлении на Гран-при Саудовской Аравии Формулы-1. На этом этапе он заменит Себастьяна Феттеля, чей результат на коронавирус вновь показал положительный результат.

«После знакомства с автомобилем во время Гран-при Бахрейна в прошлые выходные я понимаю, что этап в Саудовской Аравии даст мне возможность ещё больше увеличить понимание болида. Кроме того, работа, которую я проделал на симуляторе в начале этой недели, предоставила мне некоторую дополнительную ясность в этом плане и помогла подготовиться к этой быстрой трассе.

Конечно, я желаю Себастьяну скорейшего выздоровления, но при этом с нетерпением жду этого нового испытания. В эти выходные я сделаю всё возможное для всей команды», — приводит слова Хюлькенберга пресс-служба «Астон Мартин».

Новость по теме
Себастьян Феттель пропустит второй подряд Гран-при Формулы-1
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022