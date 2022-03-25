Заменивший Феттеля Хюлькенберг высказался о выступлении на Гран-при Саудовской Аравии

Гонщик «Астон Мартин» Нико Хюлькенберг поделился мыслями о предстоящем выступлении на Гран-при Саудовской Аравии Формулы-1. На этом этапе он заменит Себастьяна Феттеля, чей результат на коронавирус вновь показал положительный результат.



«После знакомства с автомобилем во время Гран-при Бахрейна в прошлые выходные я понимаю, что этап в Саудовской Аравии даст мне возможность ещё больше увеличить понимание болида. Кроме того, работа, которую я проделал на симуляторе в начале этой недели, предоставила мне некоторую дополнительную ясность в этом плане и помогла подготовиться к этой быстрой трассе.

Конечно, я желаю Себастьяну скорейшего выздоровления, но при этом с нетерпением жду этого нового испытания. В эти выходные я сделаю всё возможное для всей команды», — приводит слова Хюлькенберга пресс-служба «Астон Мартин».