Шумахер заявил, что работать с Магнуссеном ему комфортнее, чем с Мазепиным
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Немецкий гонщик «Хааса» Мик Шумахер ответил на вопрос журналистов, чувствует ли он какие-то изменения в рабочем процессе в ситуации, когда его напарником стал опытный Кевин Магнуссен, заменивший в составе американской команды россиянина Никиту Мазепина.
«Да, определённо. Могу сказать, что чувствую себя намного более комфортно с конструкцией нынешнего года — в том плане, какие у нас рабочие взаимоотношения. Думаю, всё здорово», — приводит слова Шумахера RaceFans.
Ранее немецкий гонщик признался, что готов обсуждать своё будущее с представителями любой топ-команды Формулы-1. Воспитанник Академии «Феррари» не попадёт в «Скудерию» в ближайшее время, так как итальянцы близки к продлению контракта с Карлосом Сайнсом.
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