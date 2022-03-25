Марко — о ситуации с обстрелом Джидды: Ферстаппен спокоен, а вот Перес немного напуган

Спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко и руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер высказались о ситуации вокруг Гран-при Саудовской Аравии.



«Макс более спокоен, а вот Перес немного напуган. Но жить в Мексике не намного безопаснее», — рассказал в интервью немецкому Sky Sports спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко.



«Лично я чувствую себя в безопасности. Иначе меня бы здесь не было», — добавил руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер.



Напомним, ранее стало известно, что этап Формулы-1 в Саудовской Аравии не будет отменён, несмотря на ракетный обстрел Джидды.



Хуситы провели ракетный обстрел со стороны повстанцев нефтяной инфраструктуры страны, что привело к взрыву и пожару в одном из нефтехранилищ Aramco неподалёку от трассы в Джидде.



Первые обстрелы окрестностей Джидды были проведены хуситами ещё на прошлой неделе.