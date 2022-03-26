Льюис Хэмилтон высказался о правах человека и смертной казни в Саудовской Аравии

Британский гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон во время пятничной пресс-конференции перед Гран-при Саудовской Аравии признался, что его по-прежнему не устраивает ситуация с соблюдением прав человека в этой стране. В частности, Хэмилтон прокомментировал ситуацию со смертной казнью: по неофициальным данным, в 2022 году в Саудовской Аравии уже было казнено 108 человек. Сейчас к смертной казни в том числе приговорён 17-летний юноша — за поступки, которые он совершал в 14 лет.
«Просто невероятно слышать про некоторые истории. Например, я слышал, что мне послали письмо от 14-летнего приговорённого к смертной казни. Когда тебе 14, ты вообще не знаешь, чем, чёрт возьми, занимаешься в жизни.
Но мы не решаем, куда ехать. У нас есть лишь возможность попробовать сделать то, что в наших силах, пока мы здесь. В конечном счёте проводить изменения — это ответственность властей. И мы не видим достаточных изменений. Нам нужно видеть большее», — приводит слова Хэмилтона BBC.
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