Льюис Хэмилтон — о Гран-при Саудовской Аравии: не могу дождаться, когда уеду отсюда

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон дал комментарий о выступлении на Гран-при Саудовской Аравии Формулы-1. Как сообщалось ранее, Льюис был одним из пяти гонщиков, которые призывали к бойкоту этапа из-за ракетного обстрела Джидды.
«Попытка бойкота? Я здесь не для того, чтобы комментировать это. Мы работаем вместе, как единая группа. Мы обсудили это и приняли соответствующее решение.
Что касается машины, то она была нестабильной и неуправляемой. Не могу списывать всё на сторонние факторы, мы просто не угадали с настройками. Нам нужно разобраться в этом вопросе», — приводит слова Хэмилтона GrandPX.news.
«Я не могу дождаться, когда уеду отсюда и вернусь домой», — добавил Льюис для Canal Plus.
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