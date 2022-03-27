Названы имена пяти пилотов, которые настаивали на бойкоте Гран-при Саудовской Аравии

Появились новые подробности относительно решения продолжать Гран-при Саудовской Аравии, несмотря на ракетный обстрел Джидды со стороны хуситов из Йемена. Напомним, была атакована инфраструктура нефтяной компании Aramco, располагающаяся недалеко от трассы.

После того, как руководители команд приняли решение продолжать участие в этапе, некоторые источники стали сообщать, что все гонщики были против этого. Издание La Gazzetta dello Sport сообщает, что движение за бойкот возглавляли по крайней мере пять пилотов — Льюис Хэмилтон и Джордж Расселл из «Мерседеса», а также Фернандо Алонсо из команды «Альпин», Пьер Гасли, представляющий «Альфа Таури» и Лэнс Стролл («Астон Мартин»). Тем не менее, как известно, Гран-при решили продолжить.



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