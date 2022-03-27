Доменикали — о решении не отменять этап в Джидде: никто не может судить о нашей морали

Руководитель Формулы-1 Стефано Доменикали отверг утверждения о том, что чемпионат поставил коммерческий успех выше морали в контексте решения не отменять Гран-при Саудовской Аравии на фоне обстрелов Джидды.



«Не думаю, что это правильная точка зрения. Честно говоря, никто не может судить о нашей морали. Где проходит эта грань? Вот ведь в чём заключается вопрос. Наша позиция, и так будет всегда, заключается в том, что мы верим в то, что оказываем положительное влияние на политическую ситуацию в целом. И это всегда будет для нас принципиальным соображением.



Будет ли Гран-при Саудовской Аравии проходить и впредь? Мы не слепы, но не стоит забывать одну вещь: эта страна сделала огромный шаг вперёд. Невозможно изменить культуру, насчитывающую более тысячелетия, в мгновение ока. Они уже изменили множество законов, и нам нужно это учитывать», — приводит слова Доменикали Sky Sports.