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Тото Вольф — об обстреле Джидды: в рамках их культуры такое часто случается

Тото Вольф — об обстреле Джидды: в рамках их культуры такое часто случается
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Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф объяснил, почему выступил против отмены Гран-при Саудовской Аравии, несмотря на обстрел ракетами Джидды.

«Приведу пример – мне нравится ездить в Тель-Авив. Так вот когда долго живёшь там, то довольно быстро привыкаешь к ситуациям, когда всюду летают беспилотники – это происходит в обоих направлениях.

Насколько мне известно, в течение длительного времени не было никаких нападений на Саудовскую Аравию, которые привели бы к жертвам среди гражданского населения, поэтому нам просто нужно понять, что это культурно сильно отличается от того, к чему мы привыкли в плане наших западных культурных ценностей.
Приемлемо ли для нас участвовать в гонке в 10 милях от того места, где был нанесён ракетный удар? Конечно, нет. Но здесь, в рамках их культуры, такое часто случается. Можем ли мы изменить ситуацию в этой стране к лучшему? Я до сих пор так думаю», — приводит слова Вольфа GPFans.

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