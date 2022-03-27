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Леклер — о Гран-при Саудовской Аравии: боже мой, я насладился гонкой!

Леклер — о Гран-при Саудовской Аравии: боже мой, я насладился гонкой!
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Пилот «Феррари» Шарль Леклер прокомментировал результат Гран-при Саудовской Аравии. Он занял второе место, уступив гонщику «Ред Булл» Максу Ферстаппену. Тройку лучших замкнул ещё один пилот «Феррари» Карлос Сайнс. Гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон стал лишь 10-м.

«Боже мой! Я действительно насладился гонкой. Это была жёсткая, но честная борьба. Каждая гонка должна быть такой же, было весело. Конечно, я расстроен, мы хотели сегодня победить.

Я всегда с уважением относился к Ферстаппену. Особенно когда получается такая гонка. Мы сегодня были на уличной трассе, но сегодня подталкивали друг друга так, как я, наверное, не делал никогда. Мы рисковали до самого конца. И, конечно, это и есть уважение», — цитирует Леклера SkySports.

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