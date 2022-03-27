Макс Ферстаппен выиграл Гран-при Саудовской Аравии, Леклер — второй, Хэмилтон — 10-й

Завершился Гран-при Саудовской Аравии Формулы-1. Его победителем стал действующий чемпион мира Макс Ферстаппен («Ред Булл»). Второй результат показал пилот «Феррари» Шарль Леклер, пропустивший голландца вперёд незадолго до финиша. Тройку сильнейших замкнул ещё один гонщик «Феррари» Карлос Сайнс.



Обладатель поул-позишен Серхио Перес лидировал до первой волны пит-стопов, но потерял позиции из-за режима виртуального сейфти-кара, введённого аккурат после визита мексиканца в боксы.

Гран-при Саудовской Аравии. Итоговая классификация



1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 50 кругов.

2. Шарль Леклер («Феррари») +0.549.

3. Карлос Сайнс («Феррари») +8.097.

4. Серхио Перес («Ред Булл») +10.800.

5. Джордж Расселл («Мерседес») +32.732.

6. Эстебан Окон («Альпин») +56.017.

7. Ландо Норрис («Макларен») +56.124.

8. Пьер Гасли («Альфа Таури») +1:02.946.

9. Кевин Магнуссен («Хаас») +1:04.308.

10. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +1:13.948.

11. Гуаньюй Чжоу («Альфа Ромео») +1:22.215.

12. Нико Хюлькенберг («Астон Мартин») +1:31.742.

13. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +1 круг.

Александер Албон («Уильямс»), Валттери Боттас («Альфа Ромео»), Фернандо Алонсо («Альпин»), Даниэль Риккардо («Макларен»), Николас Латифи («Уильямс») — сошли.