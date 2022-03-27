Хэмилтон: сегодня я даже не смог угнаться за «Хаасом» в конце гонки

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон дал комментарий по поводу Гран-при Саудовской Аравии, где британец показал лишь 10-й результат. Напомним, победу в гонке одержал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен.

«С момента последней гонки мало что изменилось. Прошло всего несколько дней. Знаю только то, что сегодня я даже не смог угнаться за «Хаасом» в конце гонки. У них такая мощь, что они пронеслись мимо меня, после того как мне удалось обогнать Магнуссена.



Нам, безусловно, предстоит много работы, но я знаю, что у нас отличная команда, и мы просто не будем опускать голову и постараемся улучшить ситуацию», — приводит слова Хэмилтона Sky Sports.

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