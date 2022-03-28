Штайнер рассказал, в какую сумму обойдётся «Хаасу» авария Мика Шумахера в Джидде

Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер сообщил, что авария Мика Шумахера в квалификации Гран-при Саудовской Аравии обойдётся коллективу в сумму от $ 500 тыс. до $ 1 млн.



«Похоже, что само шасси не разрушено. Боковая структура уничтожена, но её можно заменить. Конечно, мы как следует изучим всё шасси, но всё выглядит не так и плохо. Та же история и с мотором, в «Феррари» мне сообщили, что всё нормально. Батарея тоже цела, но всё остальное сломано. Думаю, это огромный ущерб, потому что были уничтожены все подвески, кроме передней левой, где что-то осталось. Остальные превратились в карбоновую пыль. Не могу точно назвать сумму, но мы списали коробку передач, весь корпус, воздуховоды, так что я бы сказал, что сумма ущерба составит от $ 500 тыс. до $ 1 млн», — приводит слова Штайнера RaceFans.