Марк Маркес пропустит Гран-при Аргентины после серьёзной аварии в Индонезии
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Шестикратный чемпион MotoGP, испанский мотогонщик Марк Маркес пропустит Гран-при Аргентины в эти выходные, так как продолжает восстанавливаться после диплопии, обнаруженной после тяжёлой аварии в Индонезии.
«Гонщик команды Марк Маркес уже продемонстрировал очень благоприятные изменения в состоянии своей диплопии после посещения больницы Clínic и обследования у доктора Санчеса Далмау.
В ходе этого нового обследования доктор Санчес Дальмау подтвердил, что зрение Марка Маркеса заметно улучшилось. Маркес продолжит консервативное лечение с регулярными обследованиями», — говорится в заявлении Honda.
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