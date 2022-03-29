Марк Маркес пропустит Гран-при Аргентины после серьёзной аварии в Индонезии

Шестикратный чемпион MotoGP, испанский мотогонщик Марк Маркес пропустит Гран-при Аргентины в эти выходные, так как продолжает восстанавливаться после диплопии, обнаруженной после тяжёлой аварии в Индонезии.

«Гонщик команды Марк Маркес уже продемонстрировал очень благоприятные изменения в состоянии своей диплопии после посещения больницы Clínic и обследования у доктора Санчеса Далмау.

В ходе этого нового обследования доктор Санчес Дальмау подтвердил, что зрение Марка Маркеса заметно улучшилось. Маркес продолжит консервативное лечение с регулярными обследованиями», — говорится в заявлении Honda.

Будь всегда в курсе новостей! Подписывайся на Telegram-канал «Чемпионата».