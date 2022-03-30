Сайнс представил обновленную информацию о переговорах по новому контракту с «Ферарри»
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Пилот «Ферарри» Карлос Сайнс рассказал о том, что в скором времени он может подписать с итальянской командой новый контракт.
«Мы приближаемся к новому соглашению. Очевидно, что это важный контракт в моей карьере, и я действительно хотел убедиться, что все сделано и что «Ферарри» и я довольны тем, что мы подписываем.
Мы очень близки к завершению. Ещё нужно обсудить последние детали, но на данный момент всё выглядит позитивно», — приводит слова Сайнса Racingnews365.
В первой гонке сезона-2022 Сайнс занял второе место, уступив только своему партнёру по команде Шарлю Леклеру. Во второй гонке испанец пришёл на финиш третьим.
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