Сайнс представил обновленную информацию о переговорах по новому контракту с «Ферарри»

Пилот «Ферарри» Карлос Сайнс рассказал о том, что в скором времени он может подписать с итальянской командой новый контракт.

«Мы приближаемся к новому соглашению. Очевидно, что это важный контракт в моей карьере, и я действительно хотел убедиться, что все сделано и что «Ферарри» и я довольны тем, что мы подписываем.



Мы очень близки к завершению. Ещё нужно обсудить последние детали, но на данный момент всё выглядит позитивно», — приводит слова Сайнса Racingnews365.

В первой гонке сезона-2022 Сайнс занял второе место, уступив только своему партнёру по команде Шарлю Леклеру. Во второй гонке испанец пришёл на финиш третьим.

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