Борис Ротенберг высказался о будущем СМП РСКГ

Основатель и руководитель программы SMP Racing Борис Ротенберг оценил перспективы СМП РСКГ, заверив, что чемпионат России по кольцевым гонкам состоится и в 2022 году.



«На протяжении восьми лет SMP Racing выступает партнером Российской автомобильной федерации в развитии национального кольцевого автоспорта. В декабре прошлого года продлен контракт на проведение чемпионата и Кубка России по автомобильным кольцевым гонкам.



При поддержке президента РАФ Виктора Николаевича Кирьянова планомерное развитие продолжалось в самых разных условиях – от финансового кризиса 2014 года до пандемии 2020-2021 годов.



История успехов продолжится и в сезоне 2022 года, который станет очередным витком развития чемпионата и Кубка России, объединенных в Российскую серию кольцевых гонок. Запланирован дебют новых классов, на этапах будет организована масштабная развлекательная программа для зрителей, будут вестись трансляции.

SMP Racing и Российская автомобильная федерация работают над дальнейшим развитием соревнований», — приводит слова Ротенберга пресс-служба СМП РСКГ.