Ральф Шумахер: Окон и Алонсо испортили друг другу гонку в Саудовской Аравии

Бывший гонщик Формулы-1 Ральф Шумахер подверг критике действия команды «Альпин» на Гран-при Саудовской Аравии.



«Действия «Альпин» в Саудовской Аравии вызвали у меня полнейшее раздражение. Устроив внутреннюю дуэль между собой, Окон и Алонсо испортили друг другу гонку. Я не особо понял действия Отмара Зафнауэра в данной ситуации. Да, конечно, он недавно пришёл в команду, а Алонсо играет в «Альпин» очень важную роль, в этом нет сомнений. Окон же в этой ситуации пилотировал словно тарантул.



С точки зрения команды было всё очень плохо сработано, пилоты не только могли столкнуться, но эта борьба также позволила конкурентам подобраться к ним сзади, а оба пилота «Альпин» сильно потрепали свои шины.



Конечно, «Альпин» будет развиваться, это заводская команда, которая сейчас сражается с «Хаасом» и Боттасом на «Альфа Ромео». Но, если подумать о силах и ресурсах, стоящих за «Альпин», путь команды в группу лидеров занимает слишком много времени», — приводит слова Ральфа Шумахера PlanetF1.