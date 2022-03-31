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В «Хаасе» рассказали, в каком положении находится команда после разрыва с «Уралкалием»

В «Хаасе» рассказали, в каком положении находится команда после разрыва с «Уралкалием»
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Босс «Хааса» Гюнтер Штайнер рассказал, что американская команда не находится в отчаянном положении после разрыва контракта с «Уралкалием».

Напомним, 5 марта американская команда расторгла контракт с российским гонщиком Никитой Мазепиным и российской компанией «Уралкалий». Решение было принято из-за ситуации на Украине.

«В данный момент мы не хотим заключать никакие контракты с компаниями, которые предлагают небольшие суммы, потому что мы не в таком отчаянном положении. Все думают, что мы очень сильно теперь нуждаемся в новом спонсоре, но это не совсем так. Мы не в отчаянии.

Мы хотим получить что-то, что поможет нам в долгосрочной перспективе. Мы достаточно легко справляемся сейчас, но, конечно, нужно думать и о будущем», — приводит слова Штайнера Racingnews365.

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