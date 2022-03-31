Штайнер: «Хаас» возглавляет среднюю группу команд

Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер оценил положение дел в пелотоне Формулы-1 и отметил, что американский коллектив сейчас является лучшей командой в средней группе.
«Кевин Магнуссен год не пилотировал в Формуле-1, приехал в Джидду, никогда здесь не выступая, при этом у него была ужасная пятница. Мы смогли проехать лишь три круга на время. После этого он вышел на трассу и не смог проехать нормальный круг из-за своей шеи. В гонке же он сказал: «Машина просто делает то, что я хочу». Конечно, всегда есть способ прибавить. Но он сказал, что ему приятно пилотировать, он может бросать вызов. Наша машина довольно хороша, нам просто нужно хорошо провести уик-энд, найти правильные настройки и извлечь из них максимум. Если мы сможем это сделать, то, думаю, мы будем находиться во главе средней группы команд», — приводит слова Штайнера RaceFans.
- 31 марта 2022
-
21:03
-
19:53
-
18:48
-
17:52
-
16:43
-
16:11
-
15:02
-
14:41
-
14:02
-
12:27
-
10:49
-
10:04
-
00:50
- 30 марта 2022
-
23:55
-
22:48
-
22:10
-
20:25
-
20:02
-
18:27
-
17:22
-
16:20
-
15:11
-
14:41
-
14:08
-
13:07
-
12:41
-
11:16
-
00:25
- 29 марта 2022
-
23:09
-
22:11
-
21:23
-
20:25
-
19:25
-
18:38
-
18:00