Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Штайнер: «Хаас» возглавляет среднюю группу команд

Штайнер: «Хаас» возглавляет среднюю группу команд
Комментарии

Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер оценил положение дел в пелотоне Формулы-1 и отметил, что американский коллектив сейчас является лучшей командой в средней группе.

«Кевин Магнуссен год не пилотировал в Формуле-1, приехал в Джидду, никогда здесь не выступая, при этом у него была ужасная пятница. Мы смогли проехать лишь три круга на время. После этого он вышел на трассу и не смог проехать нормальный круг из-за своей шеи. В гонке же он сказал: «Машина просто делает то, что я хочу». Конечно, всегда есть способ прибавить. Но он сказал, что ему приятно пилотировать, он может бросать вызов. Наша машина довольно хороша, нам просто нужно хорошо провести уик-энд, найти правильные настройки и извлечь из них максимум. Если мы сможем это сделать, то, думаю, мы будем находиться во главе средней группы команд», — приводит слова Штайнера RaceFans.

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022