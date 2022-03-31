Штайнер: «Хаас» возглавляет среднюю группу команд

Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер оценил положение дел в пелотоне Формулы-1 и отметил, что американский коллектив сейчас является лучшей командой в средней группе.



«Кевин Магнуссен год не пилотировал в Формуле-1, приехал в Джидду, никогда здесь не выступая, при этом у него была ужасная пятница. Мы смогли проехать лишь три круга на время. После этого он вышел на трассу и не смог проехать нормальный круг из-за своей шеи. В гонке же он сказал: «Машина просто делает то, что я хочу». Конечно, всегда есть способ прибавить. Но он сказал, что ему приятно пилотировать, он может бросать вызов. Наша машина довольно хороша, нам просто нужно хорошо провести уик-энд, найти правильные настройки и извлечь из них максимум. Если мы сможем это сделать, то, думаю, мы будем находиться во главе средней группы команд», — приводит слова Штайнера RaceFans.