В MotoGP были вынуждены перенести старт уик-энда в Аргентине из-за санкций против России

Свободные заезды Гран-при Аргентины MotoGP были перенесены на один день вперёд из-за проблем с логистикой, сообщает официальный сайт серии. Квалификация, как и планировалось, пройдёт в субботу, а гонка — в воскресенье.
Сообщается, что проблемы были вызваны задержкой сразу двух рейсов, из-за чего грузы команд прибудут в Аргентину только в пятницу.
Один из рейсов остался в Кении.
Как сообщил Кармело Эспелета, исполнительный директор Dorna Sports, влияние на логистику MotoGP оказали санкции против России, поскольку за перевозку грузовых рейсов ранее отвечали российские компании.
После двух этапов сезона-2022 лидерство в личном зачёте удерживает итальянец Энеа Бастьянини, на счету которого 30 очков.
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