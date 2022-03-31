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В MotoGP были вынуждены перенести старт уик-энда в Аргентине из-за санкций против России

В MotoGP были вынуждены перенести старт уик-энда в Аргентине из-за санкций против России
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Свободные заезды Гран-при Аргентины MotoGP были перенесены на один день вперёд из-за проблем с логистикой, сообщает официальный сайт серии. Квалификация, как и планировалось, пройдёт в субботу, а гонка — в воскресенье.

Сообщается, что проблемы были вызваны задержкой сразу двух рейсов, из-за чего грузы команд прибудут в Аргентину только в пятницу.

Один из рейсов остался в Кении.

Как сообщил Кармело Эспелета, исполнительный директор Dorna Sports, влияние на логистику MotoGP оказали санкции против России, поскольку за перевозку грузовых рейсов ранее отвечали российские компании.

После двух этапов сезона-2022 лидерство в личном зачёте удерживает итальянец Энеа Бастьянини, на счету которого 30 очков.

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