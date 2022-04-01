Ральф Шумахер: теперь Мик может ориентироваться на Магнуссена

Бывший гонщик Формулы-1, а ныне телевизионный эксперт Ральф Шумахер высказался о новичке «Хааса» Кевине Магнуссене.
«Кевин всегда был очень быстрым, но я думаю, что он сделал ещё один шаг вперёд во время годичного перерыва. Снимаю перед ним шляпу. Он выжал из машины максимум — и в Бахрейне, и в Саудовской Аравии. И это несмотря на серьёзные технические проблемы во время свободных практик. Абсолютно мировой уровень! Теперь Мик может ориентироваться на него. Если он будет выступать с ним на равных, то покажет отличную работу», — приводит слова Ральфа F1-Insider.
Напомним, по итогам гонки Гран-при Саудовской Аравии Магнуссен показал девятый результат, Мик в заезде не участвовал, так как попал в серьёзную аварию во время квалификации.
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