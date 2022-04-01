«У него были проблемы». Принц Саудовской Аравии рассказал о встрече с Льюисом Хэмилтоном

Министр спорта Саудовской Аравии, принц Абдул-Азиз ибн Турки Аль-Фейсал во время Гран-при Саудовской Аравии встретился с пилотом «Мерседеса» Льюисом Хэмилтоном, чтобы убедить его в безопасности проведения этапа.



«Я видел комментарии Льюиса, видел, что у него были проблемы с некоторыми вещами в Саудовской Аравии. Я открыто и откровенно сказал ему, что он может поговорить со мной. Предложил ему сесть и обсудить все проблемы. Ведь в прессе можно многое прочесть о Саудовской Аравии, но при этом не знать всех деталей. Вот почему я открыто поговорил с гонщиками, а также напрямую с Льюисом. Я им так и сказал, что если они хотят обсудить все вопросы, то могут сделать это со мной», — приводит слова спикера Motorsport.

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