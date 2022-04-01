Штайнер рассказал о взаимоотношениях Магнуссена и Шумахера

Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер высказался о взаимодействии между пилотами команды: датчанином Кевином Магнуссеном и немцем Миком Шамахером.

«Как я вижу, отношения между ними довольно хорошие. У Мика теперь есть возможность посоветоваться с Кевином. Кевин, со своей стороны, пытается помочь Мику за счёт опыта, который он приобрёл, управляя автомобилями Формулы-1 в течение шести лет.



Взаимодействие внутри команды происходит на очень хорошем уровне. На данный момент в коллективе прекрасная атмосфера», — приводит слова Штайнера пресс-служба «Хааса».



По итогам гонки Гран-при Саудовской Аравии Магнуссен показал девятый результат. Мик в заезде не участвовал, так как попал в серьёзную аварию во время квалификации.