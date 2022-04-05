Гюнтер Штайнер назвал цель «Хааса» на первую половину сезона Формулы-1

Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер рассказал, что американская команда собирается набирать очки в каждой гонке первой половины сезона Формулы-1.
«Мы готовы нацелиться на очки в каждой гонке, по крайней мере, в первой половине сезона, а затем мы увидим, сделают ли команды большие обновления или наберут большой темп. Я оптимистичен в том, что мы сможем сохранить эту форму, нам просто нужно постараться набирать очки на обеих машинах.
Мы уже шесть лет в Формуле-1. Наш путь похож на американские горки, и у нас было много падений на этих американских горках, но также бывали и неплохие взлёты. Я бы сказал, что более 50 процентов людей, которые присутствовали на первой гонке, всё ещё с нами, и я считаю это очень хорошим достижением», — приводит слова Штайнера GrandPrix247.
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