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Льюис Хэмилтон совершил прыжок с парашютом. Видео

Льюис Хэмилтон совершил прыжок с парашютом. Видео
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Семикратный чемпион Формулы-1, британский пилот команды «Мерседес» Льюис Хэмилтон разместил новое видео в своих социальных сетях, показав прыжок с парашютом.

«У меня был самый лучший день. Просто идеальный способ провести воскресенье. Я прыгаю с парашютом уже пару лет, но из-за пандемии мне это не удавалось. Совершил десять прыжков, каждый раз узнавая что-то новое. Это отличный способ очистить разум, сосредоточиться и переориентироваться на предстоящую неделю», — подписал видеозапись Хэмилтон.

Льюис Хэмилтон совершил прыжок с парашютом:

Ранее Хэмилтон рассказал, как однажды потерял сознание во время полёта в истребителе.

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