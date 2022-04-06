Льюис Хэмилтон совершил прыжок с парашютом. Видео

Семикратный чемпион Формулы-1, британский пилот команды «Мерседес» Льюис Хэмилтон разместил новое видео в своих социальных сетях, показав прыжок с парашютом.



«У меня был самый лучший день. Просто идеальный способ провести воскресенье. Я прыгаю с парашютом уже пару лет, но из-за пандемии мне это не удавалось. Совершил десять прыжков, каждый раз узнавая что-то новое. Это отличный способ очистить разум, сосредоточиться и переориентироваться на предстоящую неделю», — подписал видеозапись Хэмилтон.

Льюис Хэмилтон совершил прыжок с парашютом:

Ранее Хэмилтон рассказал, как однажды потерял сознание во время полёта в истребителе.



Будь всегда в курсе новостей! Подписывайся на Telegram-канал «Чемпионата».