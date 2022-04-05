Льюис Хэмилтон рассказал, как потерял сознание во время полёта в истребителе

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон рассказал, как однажды потерял сознание во время полёта в истребителе из-за того, как проигнорировал совет по борьбе с перегрузкой с помощью дыхательного упражнения.
«Трудно заметить, какова скорость, потому полёт проходит в облаках и восприятие сильно отличается — скорость не кажется такой большой. Перегрузки здесь тоже огромные, и те, что есть на мотоциклах, ничто по сравнению с истребителем. Здесь необходимы противоперегрузочные костюмы.
Так вот, когда я был в истребителе, то терял сознание. Как-то возникла перегрузка в восемь или девять G, а на мне не было такого костюма. Вообще, мне сказали делать специальное дыхательное упражнение, но я перестал его делать, потому что подумал, что всё проходит легко. А потом я полностью отключился», — приводит слова Хэмилтона Daily Express.
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