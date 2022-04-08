Льюис Хэмилтон: любые изменения в машине ничего не меняют

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон прокомментировал своё выступление во второй тренировке Гран-при Австралии, где он показал 13-й результат.
«Сейчас мы просто ничего не можем поделать. Но это так, и в настоящее время мы должны проводить заезды с осознанием этого. Такая ситуация очень расстраивает, потому что, несмотря на все усилия, отставание составляет 1,2 секунды. Всё это очень сложно. Любые изменения в машине сейчас ничего не меняют.
Мы внесли некоторые изменения во второй практике, но оказалось, что первая была лучше. Вторая тренировка прошла с большими трудностями. И проблема делифинирования к тому же никуда не делась. Нужно искать ответы», — приводит слова Хэмилтона RaceFans.
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