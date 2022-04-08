Тото Вольф ответил, сможет ли «Мерседес» выигрывать гонки в нынешнем сезоне

Руководитель автоспортивного подразделения «Мерседеса» Тото Вольф ответил на вопрос, верит ли он, что его команда Формулы-1 ещё поборется за победы в Гран-при в нынешнем сезоне. В настоящий момент «Мерседес» сильно уступает в темпе «Ред Булл» и «Феррари».



«Мы становимся ближе шаг за шагом, но другие тоже не спят. И они поняли эту проблему [с «дельфинированием»] уже в феврале. Я считаю, что мы всё равно будем способны выигрывать в этом году, но это не произойдёт само собой: за это придётся сражаться.



Сейчас «Ред Булл» и «Феррари» впереди нас. Будет трудно их догнать, но мы знаем, на каком уровне находится планка. Если «Ред Булл» ещё и теряет вес машины, то сейчас они являются для нас ориентиром», — приводит слова Вольфа Kronen Zeitung.

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