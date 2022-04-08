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Кевин Магнуссен рассказал о плохом самочувствии перед пятничными тренировками ГП Австралии

Кевин Магнуссен рассказал о плохом самочувствии перед пятничными тренировками ГП Австралии
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Пилот «Хааса» Кевин Магнуссен признался, что неважно себя чувствовал перед сегодняшними свободными практиками Гран-при Австралии.

«Когда проснулся сегодня утром, самочувствие было неважным. Тем не менее удалось проехать несколько кругов и почувствовать машину. Надеюсь, завтра я буду в лучшей форме и сумею хорошо провести квалификацию. Похоже, нам предстоит немного поработать над балансом с низким расходом топлива, в то время как баланс с высоким расходом кажется более перспективным, так что это будет в центре нашего внимания», — приводит слова Магнуссена пресс-служба «Хааса».

Напомним, по итогам первой тренировки Магнуссен показал 18-е время, по итогам второй продемонстрировал 16-й результат.

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