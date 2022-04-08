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Пол ди Реста: Феттель выглядит не заинтересованным в Формуле-1

Пол ди Реста: Феттель выглядит не заинтересованным в Формуле-1
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Бывший гонщик Формулы-1 Пол ди Реста считает, что Себастьян Феттель не особо горит желанием выступать в чемпионате мира в этом году.

«Я смотрел его интервью и думал, что он не так уж и горит. Он просто выглядит незаинтересованным, такое у меня впечатление. Я давно знаю Феттеля, мы были напарниками в 2006 году в Евросерии Формулы-3. Подобный язык тела не говорит о том, что он сможет показать свои лучшие качества», — сказал Пол ди Реста в эфире Sky Sports.

«Нет, это уже не тот Себастьян. Всё дело в мотивации. Мотивация — это предельно важно. Ты прав, я не думаю, что Себ вовлечён в процесс. Но, думаю, мотивация вернётся, как только он окажется в болиде», — добавил другой экс-пилот Формулы-1 Мартин Брандл.

Напомним, Феттель пропустил две первые гонки сезона из-за заболевания коронавирусом.

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