Албон прокомментировал попадание в очки после проезда всей гонки на комплекте «харда»

Таиландский гонщик «Уильямса» Александер Албон прокомментировал финиш на десятом месте в гонке Гран-при Австралии Формулы-1. Албон проехал всю дистанцию на одном комплекте шин «хард» и лишь перед финальным кругом гонки перешёл на свежий комплект шин «софт».



«Мы упорно сражались в этой гонке. У нас было словно 30 квалификационных кругов. Не знаю всех особенностей этих шин «хард», но они точно нам подходят.



Конечно, невозможно представить себе финиш на десятом месте, когда ты приходишь на предгоночный брифинг с 19-м и 20-м местами и отставанием даже от 18-й позиции. Нам теперь нужно понять, почему мы так хороши на этих шинах в сравнении с остальными», — приводит слова Александера Албона Sky Sports.