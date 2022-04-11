Стролл — о назначении штрафа на ГП Австралии: сейчас происходит много смешных решений

Гонщик «Астон Мартин» Лэнс Стролл не согласился с решением стюардов о назначении ему временного штрафа на Гран-при Австралии.

Напомним, инцидент произошёл во время квалификации, когда Стролл столкнулся с пилотом «Уильямса» Николасом Латифи. Оба пилота не находились на быстром круге. Латифи пропустил представителя «Астон Мартин» вперёд, но через пару поворотов попробовал опередить Стролла обратно. Однако Лэнс не ожидал такого манёвра, не посмотрел в зеркала и повернул направо, где в этот момент уже находился автомобиль «Уильямса». После аварии оба гонщика остановились на трассе.

«Я плетусь, чтобы сломать слипстрим, а не для того, чтобы попытаться защититься, а они меня за это наказывают. Сейчас происходит много смешных решений. Я обогнал его, а потом немного удивился, что получил штраф. Мы пытались взять очки в Австралии, но нам не хватило темпа. Тем не менее, это была хорошая попытка», — приводит слова Стролла PlanetF1.