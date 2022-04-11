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Шведская команда разорвёт контракт с российским гонщиком, попавшим в скандал

Шведская команда разорвёт контракт с российским гонщиком, попавшим в скандал
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Шведская картинговая команда Ward Racing выпустила заявление насчёт скандальной ситуации с российским гонщиком Артёмом Северюхиным. После победы на первом этапе чемпионата Европы по картингу Северюхин сделал жест, схожий с нацистским приветствием.

«Команда Ward Racing глубоко опечалена поведением пилота и максимально его осуждает. Действия Артёма Северюхина во время церемонии награждения 10 апреля 2022 года были исключительно его личными и не отражают взгляды и ценности команды.

Ward Racing максимально осуждает действия Артёма и считает их демонстрацией неспортивного поведения, неприемлемого нарушения этического и морального спортивного кодекса. На базе всего этого Ward Racing не видит возможности продолжать сотрудничество с Артёмом Северюхиным и прибегнет к расторжению контракта.

Наконец команда хотела бы извиниться перед всеми, кого затронула эта ситуация», — гласит заявление гоночного коллектива.

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