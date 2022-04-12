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Motorsport-Magazin: Алонсо может сменить Феттеля в «Астон Мартин»

Motorsport-Magazin: Алонсо может сменить Феттеля в «Астон Мартин»
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Испанский гонщик Фернандо Алонсо может продолжить карьеру в Формуле-1, даже если его нынешняя команда «Альпин» решит не заключать с двукратным чемпионом мира новый контракт. Если «Альпин» предпочтёт Алонсо собственного молодого воспитанника, чемпиона Формулы-2 Оскара Пиастри, то Фернандо вполне может оказаться в составе «Астон Мартин».

Как сообщает Motorsport-Magazin, в паддоке Формулы-1 уже появились слухи, что Алонсо может заменить в составе «Астон Мартин» четырёхкратного чемпиона мира Себастьяна Феттеля. Контракт немца с британской командой рассчитан до конца сезона-2022, при этом нынешние результаты гонщика и команды могут привести к взаимному желанию не заключать новое соглашение. В такой ситуации «Астон Мартин» имеет возможность заполучить в свои ряды нового, не менее именитого гонщика.

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