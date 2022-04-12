Кевин Магнуссен — о гонке Гран-при Австралии: будто проехал по сырым яйцам

Пилот «Хааса» Кевин Магнуссен прокомментировал своё выступление в гонке Гран-при Австралии, где он показал 14-й результат.



«После того как я съехал с трассы, я как будто проехал по сырым яйцам. Мы хотели немного рискнуть и начали гонку на шинах «хард». Но затем машина безопасности свела на нет все потенциальные преимущества этих шин. И всё-таки наша скорость в гонке была приличной, а потому я уверен, что мы сможем вернуться в десятку лучших, начиная с Имолы», — приводит слова Speedweek.



В личном зачёте пилотов Формулы-1 нынешнего сезона Магнуссен в настоящее время занимает девятое место, имея в активе 12 очков.



Следующий этап «Королевских гонок» состоится в Имоле (Италия) и пройдёт с 22 по 24 апреля.

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