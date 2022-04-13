Мазепин готов попробовать свои силы в ралли-рейдах

Бывший гонщик Формулы-1 Никита Мазепин заявил, что готов рассмотреть возможность выступлений в ралли-марафонах «Дакар» и «Шёлковый путь».



«Карьера пока на паузе. Я 18 лет занимаюсь автоспортом и не собираюсь его бросать. Поддерживаю себя в форме. Надеюсь, что вернусь в Формулу-1. Если не получится, буду рассматривать другие варианты гонок на четырёх колёсах. Мне интересно гоняться по пустыням. «Дакар»? Да, это возможно. Как и ралли «Шёлковый путь».



Я считаю, что меня отстранили несправедливо. Но я сохраняю позитивный настрой. Пять дней в неделю занимаюсь своим фондом. Это занимает большую часть моего времени.



Моя жизнь резко изменилась всего за один месяц. До конца года ещё немало месяцев. Представляете, сколько всего ещё может произойти и измениться? Я намерен продолжать карьеру. Пока нацеливаюсь на соревнования внутри России в большей степени.



Я искренне верю, что у всех плохих вещей в жизни есть начало и конец. Конец моей паузе придёт. У меня не один шлем, поэтому я надеюсь вернуться в Формулу-1», — приводит слова Никиты Мазепина «Р-Спорт».

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