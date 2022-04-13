Сайнс установил шестую по продолжительности серию по финишам в очках в истории «Феррари»

Испанский гонщик «Феррари» Карлос Сайнс установил шестую по продолжительности серию по количеству гонок в очковой зоне в истории команды, сообщает Motorsport.
На Гран-при Австралии Сайнс сошёл с дистанции и прервал свою серию из 17 гонок подряд, в которых он набирал очки. Эта серия Сайнса началась на Гран-при Штирии 2021 года.
Рекордная серия по количеству гонок с финишем в очковой зоне в составе «Феррари» принадлежит Михаэлю Шумахеру — он набирал очки в 24 гонках подряд – серия продлилась с Гран-при Венгрии 2001 года до Гран-при Малайзии 2003 года.
Серии гонок в очковой зоне в составе «Феррари»
1. Михаэль Шумахер – 24 гонки (Гран-при Венгрии 2001 – Гран-при Малайзии 2003)
2. Фернандо Алонсо – 23 (Гран-при Европы 2011 – Гран-при Венгрии 2012)
3. Себастьян Феттель – 19 (Гран-при Венгрии 2018 – Гран-при Австрии 2019)
4. Михаэль Шумахер – 18 (Гран-при Сан-Марино 2003 – Гран-при Испании 2004)
5. Себастьян Феттель – 18 (Гран-при Японии 2016 – Гран-при Италии 2017)
6. Карлос Сайнс – 17 (Гран-при Штирии 2021 – Гран-при Саудовской Аравии 2022)
7. Фернандо Алонсо – 15 (Гран-при Абу-Даби 2013 – Гран-при Бельгии 2014)
8. Себастьян Феттель – 14 (Гран-при США 2017 – Гран-при Великобритании 2018)
9. Михаэль Шумахер – 13 (Гран-при Сан-Марино 2006 – Гран-при Китая 2006)
10. Фелипе Масса – 13 (Гран-при Венгрии 2012 – Гран-при Китая 2013).
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