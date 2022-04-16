Кевин Магнуссен: я бы поставил на подиум «Хааса»

Пилот «Хааса» Кевин Магнуссен признался, что рассчитывает на подиум «Хааса» в нынешнем сезоне Формулы-1.



«Мы боремся за то, чтобы быть лучшей командой после трёх больших гоночных коллективов. В таком случае оказываешься в седьмой машине на стартовой решётке. По крайней мере, в начале сезона казалось, что «Мерседес» не выглядел командой, которая будет далеко впереди нас, так что представлялось, что большого везения и не потребуется. Сейчас я не думаю, что мы можем подняться на подиум только за счёт темпа, но особенно в прошлом году мы видели, как на подиум поднималось много команд, которые как правило финишировали ниже. Так что думаю, что наш подиум вполне реален. Могу поставить на это», — приводит слова Магнуссена PlanetF1 со ссылкой на подкаст Beyond the Grid.