Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Кевин Магнуссен: я бы поставил на подиум «Хааса»

Кевин Магнуссен: я бы поставил на подиум «Хааса»
Комментарии

Пилот «Хааса» Кевин Магнуссен признался, что рассчитывает на подиум «Хааса» в нынешнем сезоне Формулы-1.

«Мы боремся за то, чтобы быть лучшей командой после трёх больших гоночных коллективов. В таком случае оказываешься в седьмой машине на стартовой решётке. По крайней мере, в начале сезона казалось, что «Мерседес» не выглядел командой, которая будет далеко впереди нас, так что представлялось, что большого везения и не потребуется. Сейчас я не думаю, что мы можем подняться на подиум только за счёт темпа, но особенно в прошлом году мы видели, как на подиум поднималось много команд, которые как правило финишировали ниже. Так что думаю, что наш подиум вполне реален. Могу поставить на это», — приводит слова Магнуссена PlanetF1 со ссылкой на подкаст Beyond the Grid.

Бывшая команда Мазепина выстрелила. Потому что дважды наплевала на справедливость Бывшая команда Мазепина выстрелила. Потому что дважды наплевала на справедливость
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022