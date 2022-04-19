Марко: Ферстаппен эмоциональный и страстный гонщик, но он стал намного спокойнее

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко считает, что пилот австрийской команды Макс Ферстаппен стал вести себя немного спокойнее по сравнению с прошлым годом.
«Ферстаппен не изменился по сравнению с прошлым годом? Я с этим не согласен. С настройками машины иногда не хватает уверенности, чтобы поддерживать свой экстремальный стиль вождения. Вы видите, что из-за этого Серхио Перес стал ближе к нему, чем в прошлом. Но, несмотря на это, он стал намного спокойнее.
Например, после схода с дистанции Макс возвращается в боксы, и мы спокойно все обсуждаем. Хотя в последнем случае поломка болида не стала для нас полной неожиданностью, ведь проблемы возникали еще в квалификации. Он эмоциональный и страстный гонщик, который всегда будет высказывать свое мнение. Но, на мой взгляд, он намного спокойнее, чем в прошлом», — приводит слова Марко Racingnews365.
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