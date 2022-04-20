Боттас назвал сильные и слабые стороны Чжоу как гонщика на данный момент

Пилот «Альфа Ромео» Валттери Боттас высказался о напарнике по команде Гуаньюе Чжоу, отметив, что его адаптация проходит хорошо.
«Всё проходит совершенно естественно. Иногда я пытаюсь понять, какие у новичка могут быть трудности, будь то старт гонки, работа с шинами или настройки. Но если вижу, что у него где-то возникают трудности, пытаюсь помочь ему советом. Но он и сам всегда задаёт вопросы и вообще быстро учится.
На данный момент его сила — гоночные навыки и темп. А вот над квалификационной скоростью ещё нужно будет поработать. Но это приходит с опытом. Конечно, я хочу, чтобы мы были действительно сильной парой товарищей по команде. Вот почему стараюсь помогать ему. Хочется, чтобы мы оба набирали очки. Никто на него не оказывает никакого давления. Он прогрессирует и будет становиться всё лучше и лучше», — приводит слова Боттаса The Race.
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