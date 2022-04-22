Хэмилтон не уверен, что обновления «Мерседеса» сильно помогут команде на ГП Эмилии-Романьи

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон высказал мнение, что некоторые обновления, которые провела его команда с целью сгладить сложности, вызванные проблемой дельфинирования, едва ли принесут много пользы на Гран-при Эмилии-Романьи.



«В конечном счёте, по сути, это всё та же машина. Я знаю, что на базе усердно работали на Пасху, пытаясь внести в болид хоть малейшие улучшения. Но всё-таки у нас нет ничего новаторского, что могло бы изменить результат. Однако я всё же надеюсь, что мы немного продвинемся вперёд.



Нам предстоит пройти долгий путь. Ведь все в прошлом году видели, как много всего может случиться в ходе сезона. Впереди ещё так много гонок, так что у нас есть время, чтобы всё изменить и раскрыть весь потенциал автомобиля. Я знаю, что вся команда сейчас работает изо всех сил, чтобы достичь этой цели», — приводит слова Хэмилтона RaceFans.

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