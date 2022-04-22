Вольф: из-за колебаний машины на прямой у Расселла сломалось крепление на днище
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Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф рассказал о проблемах с «дельфинированием» на пятничной тренировке Гран-при Эмилии-Романьи.
«Дельфинирование» у Джорджа Расселла было настолько сильным, что на его машине сломались стяжки, которые крепятся к днищу для уменьшения колебаний. По прямой просто невозможно ехать, приходится отпускать педаль газа. Наш болид колеблется гораздо больше, чем машины «Феррари», и главное отличие заключается в том, что на торможениях их машина стабилизируется, а наша — нет.
Думаю, мы сможем раскрыть потенциал этой машины, и, если нам это удастся, то мы сможем побороться за титул. Но когда ты видишь то, что происходит сегодня, кажется, тчо эта цель нереалистична», — приводит слова ТОто Вольфа PlanetF1.
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