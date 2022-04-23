Шумахер рассказал о серьёзной ошибке в квалификации Гран-при Эмилии-Романьи
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Немецкий гонщик Мик Шумахер прокомментировал 12-й результат в квалификации Гран-при Эмилии-Романьи. Его напарник по «Хаасу» Кевин Магнуссен стал 4-м.
«Ошибка в седьмом повороте стоила мне потери более чем секунды, так что, думаю, без неё я бы прошёл дальше. Досадно, но у нас впереди две гонки — надеюсь, мы сможем прорваться, ведь ощущения от машины отличные.
Уже в Мельбурне мы были способны довольно жёстко сражаться с машинами вокруг нас, и есть одна очень позитивная вещь: при этом мы могли довольно долгое время сохранять „жизнь“ в шинах. Так что завтра есть все возможности. Надеюсь, нам немного повезёт, чтобы мы, возможно, сумели попасть в очковую зону», — приводит слова Мика Шумахера пресс-служба его команды.
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